Europei 2022 | borsino 19 agosto | le speranze di medaglia dell’Italia Tortu | Pellacani e i siepisti per sognare

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) ATLETICA Ore 20.45, Finale 1500 metri donne Senza l’olandese Sifan Hassan, la britannica Laura Muir dovrebbe monopolizzare la competizione. Alle sue spalle c’è grande livellamento. Anche le azzurre Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli potrebbero giocarsi una, a patto da conservare le energie necessarie per il decisivo sprint finale. Tuttavia Sabbatini non ha incantato in batteria, avanzando solo grazie ad uno dei tempi di ripescaggio. Servirà cambiare completamente marcia. Percentuali diGaia Sabbatini 15% Ludovica Cavalli 10% Ore 21.00, Finale 3000 siepi uomini Gli azzurri Ahmed Abdelwahed ed Osama Zoghlami si presentano in finale con i migliori tempi di accredito stagionali, ma sappiamo come nei grandi eventi ciò conti relativamente. A differenza dei Meeting non sono infatti presenti le lepri, dunque quasi sempre si sviluppano gare ...