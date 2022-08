Euronics triplica l’offerta con tre volantini e sconti fino al 50% | ma solo fino al 31 agosto

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 19 agosto 2022) Non c’è due senza tre, è proprio il caso di dirlo:propone tre diversivalidi per il mese di. “Hot Days”, “Svuota Tutto” e “Scontatutto”, attivi dal 18 al 31presso i centri aderenti alle iniziative conal 50% sui migliori prodotti.: Hot Days – 19822 www.computermagazine.itOfferte, offerte e ancora offerte in casa. La nota catena di tech è pronta a dare il via al nuovo corso di promozioni, che questa volta non raddoppia…. Dal 18 al 31saranno infatti attivi i“Scontatutto“, “Svuota Tutto” ed “Hot Days“. Tre differenti proposte rispettivamente disponibili presso i centri Nova, CDS e Via Lattea. ...