Etiopia, due piloti si sono addormentati in volo e hanno mancato l’aeroporto di destinazione. Svegliati da un allarme (Di venerdì 19 agosto 2022) Due piloti si sono addormentati in volo. È successo nei cieli dell’Etiopia, a 11mila metri di altezza da terra. I dipendenti della compagnia aerea Ethiopian Airlines, complici le eccessive ore di volo, si sono appisolati e hanno mancato l’atterraggio programmato presso l’aeroporto di Addis Abeba. A riportare la notizia è Bbc. Secondo quanto riportato, la torre di controllo dello scalo etiope ha cercato più volte di contattare l’equipaggio, ma non ha ricevuto risposta da parte dei piloti. Soltanto una volta sorvolata la pista, l’autopilota del Boeing 737 si è disconnesso e ha consentito l’attivazione dell’allarme che ha svegliato i due. A testimoniare l’episodio è stato anche il radar ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Duesiin. È successo nei cieli dell’, a 11mila metri di altezza da terra. I dipendenti della compagnia aerea Ethiopian Airlines, complici le eccessive ore di, siappisolati el’atterraggio programmato pressodi Addis Abeba. A riportare la notizia è Bbc. Secondo quanto riportato, la torre di controllo dello scalo etiope ha cercato più volte di contattare l’equipaggio, ma non ha ricevuto risposta da parte dei. Soltanto una volta sorvolata la pista, l’autopilota del Boeing 737 si è disconnesso e ha consentito l’attivazione dell’che ha svegliato i due. A testimoniare l’episodio è stato anche il radar ...

fanpage : Due piloti di un aereo di linea si sono addormentati in volo a 11mila metri di altezza nei cieli dell'Etiopia. La r… - SkyTG24 : Etiopia, due piloti si addormentano in volo e mancano la destinazione - AntonellaNapoli : RT @FocusonafricaIt: All’interno della tragedia dell’assedio che sta vivendo il #Tigray, si annidano altre tragedie solo in apparenza più p… - alex_chicchi : RT @FocusonafricaIt: All’interno della tragedia dell’assedio che sta vivendo il #Tigray, si annidano altre tragedie solo in apparenza più p… - FocusonafricaIt : All’interno della tragedia dell’assedio che sta vivendo il #Tigray, si annidano altre tragedie solo in apparenza pi… -