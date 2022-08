Erdo?an attacca Usa e coalizione occidentale sulla Siria | “Sono loro ad aver alimentato il terrorismo” E si avvicina ancora di più a Putin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) La sempre più stretta relazione, sia commerciale che militare, della Turchia con la Russia indispettisce già da anni gli Stati Uniti. Il ruolo di mediatore che Recep Tayyip Erdo?an sta cercando di ritagliarsi nell’ambito del conflitto tra Mosca e Kiev non piace a Washington e nemmeno a Bruxelles, che puntava a discutere la pace in Europa. Ma le ultime dichiarazioni del presidente turco suonano come un vero strappo, sicuramente un attacco senza precedenti negli ultimi anni, con il blocco Nato, in particolare con l’amministrazione americana. Intervenutoquestione del conflittono, il capo dello Stato ha dichiarato che “principalmentegli Usa e le forze dellaad alimentare ilin, lo hanno fatto brutalmente e continuano a farlo”. Il presidente, ...