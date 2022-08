Emma Watson torna al pixie cut per Prada Beauty (Di venerdì 19 agosto 2022) Emma Watson: il new hair look per Prada Beauty (Instagram @PradaBeauty) Certi amori, si sa, non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. È proprio il caso di citare la famosa canzone di Antonello Venditti parlando di Emma Watson. L’amore in questione è quello per un taglio di capelli corto, anzi cortissimo. La star di Harry Potter, infatti, è tornata a sfoggiare un pixie cut, taglio già sfoggiato nel 2010, per annunciare al mondo la sua collaborazione con Prada. L’attrice, infatti, è ambassador di Prada Beauty e volto di una nuova fragranza di cui ha diretto la campagna promozionale. Emma Watson con il ... Leggi su amica (Di venerdì 19 agosto 2022): il new hair look per(Instagram @) Certi amori, si sa, non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi rino. È proprio il caso di citare la famosa canzone di Antonello Venditti parlando di. L’amore in questione è quello per un taglio di capelli corto, anzi cortissimo. La star di Harry Potter, infatti, èta a sfoggiare uncut, taglio già sfoggiato nel 2010, per annunciare al mondo la sua collaborazione con. L’attrice, infatti, è ambassador die volto di una nuova fragranza di cui ha diretto la campagna promozionale.con il ...

