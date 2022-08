Elisabetta Gregoraci | scatto bollente | lì sotto il dettaglio clamoroso | Guarda

(Di venerdì 19 agosto 2022)sta trascorrendo un'estate all'insegna delle vacanze in famiglia, con tanto tempo trascorso soprattutto con il figlio Nathan Falco. Sui social la showgirl pubblica qualche scorcio delle sue giornate a bordo di uno yacht, tra la Sardegna e l'isola di Capri. Ogni tanto compare anche Flavio Briatore, l'ex marito con il quale i rapporti sono rimasti molto buoni per via del figlio. Laappare sempre in forma fisica smagliante, regalando ai suoi fan scatti che mettono in risalto tutta la sua bellezza. Una delle ultime foto condivise nelle storie di Instagram ha attirato particolarmente l'attenzione, dato che si nota il fisico pazzesco, tonico e scolpito della showgirl. La quale ogni tanto si lascia fotografare dal figlio Nathan Falco, con il quale c'è una bella complicità. Un altro aspetto che si ripete ...

Chi è il nuovo fidanzato di'Non è Giulio Fratini' Dopo il successo della nuova edizione di Battiti Live,si starebbe godendo una vacanza tra sole, acque cristalline e gite in barca. Un'...: il nuovo fidanzato non è Giulio Fratini: chi è il fortunato che ha fatto breccia nel cuore dell'ex signora Briatore Argomenti trattati: il nuovo fidanzato ... Pare proprio che Elisabetta Gregoraci abbia un nuovo fidanzato Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato non sarebbe Giulio Fratini, ex di Roberta Morise, ma un altro imprenditore: l'ultimo gossip ...Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci Non è Giulio Fratini come si vociferava, ma un uomo di 40 anni "abbastanza ricco".