Elezioni, Sinistra-Verdi, Civati candidato a Bologna: gemellaggio con l'ex leader Udc Casini (Di venerdì 19 agosto 2022) Pippo Civati torna sulla scena politica italiana passando da una delle citta' simbolo della Sinistra italiana: sara' infatti il capolista al plurinominale della lista Sinistra-Verdi nella circoscrizione di Bologna, che comprende anche la Romagna. Nel collegio uninominale di Bologna si creera', pero', un meccanismo dovuto alle regole della legge elettorale, per cui gli elettori di Sinistra-Verdi, e quindi di Civati, voteranno automaticamente all'uninominale Pierferdinando Casini, in una sorta di gemellaggio elettorale che sarebbe stato impossibile immaginare fino a qualche anno fa. "Io sono l'antidoto a Casini", scherza Civati, commentando con l'Ansa la sua candidatura, ...

