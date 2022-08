Elezioni | Salvini | “Oggi chiudiamo le liste | io correrò a Milano” Berlusconi torna sulla giustizia | “Separazione delle carriere” Nel Pd scoppia il caso Ruberti

sbonaccini : Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi… - martaottaviani : Mini thread agostano sulle #elezioni 1/ È interessante vedere come i canali Telegram russi stanno seguendo la campa… - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - marin_cdm : RT @ChiodiDonatella: #Letta che insiste con gli #occhiditigre, manco le #elezioni si tenessero a #Mompracem. #Crisanti che spara a cazzo su… - brunasaracco : Ingerenza russa su #elezioni #Salvini: 'non faccio polemica con l'estero'??????? Spudorato appoggio interessato a un… -

ChietiToday

... mentre per Matteo" i problemi degli italiani non sono i tweet di Letta o di un russo. ...La questione Russia insomma sembrerebbe essere pronta a irrompere nel dibattito in vista delle...In questi collegi, la spaccatura fra il centrosinistra e il ticket Calenda - Renzi porterebbe acqua al mulino di Meloni,e Berlusconi, sottraendo, quindi, voti al centro sinistra e creando un ... Elezioni, due tappe in Abruzzo per Matteo Salvini in vista dell'appuntamento con le urne (Adnkronos) – “Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano”. Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla ..."Alle urne i cittadini europei puniscano la stupidità dei loro governi", sono le dichiarazioni di Dmitri Medvedev. Difficile non considerarle una chiara indicazione di voto.