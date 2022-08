Elezioni, Salvini: Non vado in Russia da anni. Non ho contatti e non ho mai stretto accordi economici (Di venerdì 19 agosto 2022) “Non vado in Russia da anni e non ho contatti con politici russi da anni. Mi occupo di Italia. Spero che la sinistra non passi 30 giorni a parlare di altro, di marziani o di insulti”. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini prima di donare il sangue a Milano. “Al governo – ha aggiunto – ben prima di me qualcuno che ha fatto affari e accordi commerciali con la Russia c’e’ e penso proprio alla sinistra”. Invece, ha concluso Salvini incalzato dai cronisti sui rapporti con Mosca, “io non ho mai stretto accordi economici di nessun tipo con nessuno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) “Nonindae non hocon politici russi da. Mi occupo di Italia. Spero che la sinistra non passi 30 giorni a parlare di altro, di marziani o di insulti”. Cosi’ il leader della Lega Matteoprima di donare il sangue a Milano. “Al governo – ha aggiunto – ben prima di me qualcuno che ha fatto affari ecommerciali con lac’e’ e penso proprio alla sinistra”. Invece, ha conclusoincalzato dai cronisti sui rapporti con Mosca, “io non ho maidi nessun tipo con nessuno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

