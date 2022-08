Elezioni, Salvini: Lega, liste chiuse oggi, io candidato a Milano, Bossi (se lo chiede) a Varese (Di venerdì 19 agosto 2022) “Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano.Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla sede dell’Avis nel capoluogo lombardo. “Se Bossi chiede, ovviamente per lui il posto c’è sempre. Quindi il suo posto alla Camera in provincia di Varese non si tocca”, ha aggiunto segretario della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) “Io sarò orgogliosamentenella mia.Dono il sangue, vado in ufficio echiudiamo le”. Lo ha detto il segretario della, Matteo, entrando alla sede dell’Avis nel capoluogo lombardo. “Se, ovviamente per lui il posto c’è sempre. Quindi il suo posto alla Camera in provincia dinon si tocca”, ha aggiunto segretario della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

