Elezioni: Renzi, 'noi coerenti con agenda Draghi, Berlusconi ha scelto agenda Meloni' (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Noi siamo coerenti con l'agenda Draghi, Berlusconi purtroppo ha scelto l'agenda Meloni". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite su La7 a 'L'Aria che tira estate'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Noi siamocon l'purtroppo hal'". Lo ha affermato Matteo, ospite su La7 a 'L'Aria che tira estate'.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - DSantanche : Calenda Renzi: lo ha detto 18milioni di volte, che fai non ti fidi? #elezioni #governo #VotaFDI - MariusPilunsky : Calenda disse che non si sarebbe mai alleato con Renzi ma ora si è alleato con Renzi. Renzi disse che avrebbe abba… - Marina5116 : Sto guardando Renzi a l’aria che tira. Ne ha per tutti! In 20 minuti ha attaccato tutti cominciando da Letta ed il… -