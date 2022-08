Elezioni: Renzi, 'Letta mister Iva, ultimo premier ad aumentarla' (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Letta è mister Iva, l'ultimo presidente del Consiglio che ha aumentato l'Iva, dal 21 al 22 per cento". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite de 'L'Aria che tira' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Iva, l'presidente del Consiglio che ha aumentato l'Iva, dal 21 al 22 per cento". Lo ha affermato Matteo, ospite de 'L'Aria che tira' su La7.

