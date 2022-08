Elezioni, Renzi: Letta? Chiamatelo mister Iva. E Berlusconi ha puntato su Meloni (Di venerdì 19 agosto 2022) “Enrico Letta è mister Iva, vorrei ricordare che il suo è stato l’ultimo governo che l’ha aumentata passando dal 21% al 22%”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a L’Aria che Tira estate su La7. “Noi del terzo polo siamo legati all’agenda Draghi, mentre Berlusconi purtroppo ha scelto l’agenda Meloni – ha aggiunto Renzi – Come fa a dire che gli dispiace che il governo Draghi sia caduto se è alleato con Meloni che ha sempre votato contro, e se con la Lega è responsabile della fine del governo Draghi? La differenza tra me e Berlusconi è che io le cose le faccio”. Poi un attacco alle altre forze politiche: “Attacco M5S e centrodestra perché non sono credibili sugli argomenti – ha spiegato – I grillini parlano di dissesto idrogeologico, ma ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) “EnricoIva, vorrei ricordare che il suo è stato l’ultimo governo che l’ha aumentata passando dal 21% al 22%”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a L’Aria che Tira estate su La7. “Noi del terzo polo siamo legati all’agenda Draghi, mentrepurtroppo ha scelto l’agenda– ha aggiunto– Come fa a dire che gli dispiace che il governo Draghi sia caduto se è alleato conche ha sempre votato contro, e se con la Lega è responsabile della fine del governo Draghi? La differenza tra me eè che io le cose le faccio”. Poi un attacco alle altre forze politiche: “Attacco M5S e centrodestra perché non sono credibili sugli argomenti – ha spiegato – I grillini parlano di dissesto idrogeologico, ma ...

