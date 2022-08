Elezioni politiche, liste Forza Italia: stretta finale (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Corsa contro il tempo in Forza Italia per chiudere sulle liste elettorali. In Sardegna, raccontano fonti azzurre, Silvio Berlusconi sta facendo un approfondito screening dei collegi, a cominciare da quelli uninominali, tenendo conto dell’incrocio uomo-donna nel rispetto della parità di genere. L’ex premier è in stretto contatto con il numero due di Fi, Antonio Tajani, i capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini e Licia Ronzulli, che lavorano al delicato dossier dei nomi. Allo stato, non si sa se i vertici azzurri sono volati in Sardegna per chiudere la partita. Le voci sono discordanti. E poi c’è sempre il telefono e Zoom, fa notare chi sta seguendo da vicino la ‘pratica’ . Da Arcore c’è la consegna del silenzio. Anche se ieri era trapelato che per la scomparsa di Niccolò Ghedini il summit a Villa La Certosa era ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Corsa contro il tempo inper chiudere sulleelettorali. In Sardegna, raccontano fonti azzurre, Silvio Berlusconi sta facendo un approfondito screening dei collegi, a cominciare da quelli uninominali, tenendo conto dell’incrocio uomo-donna nel rispetto della parità di genere. L’ex premier è in stretto contatto con il numero due di Fi, Antonio Tajani, i capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini e Licia Ronzulli, che lavorano al delicato dossier dei nomi. Allo stato, non si sa se i vertici azzurri sono volati in Sardegna per chiudere la partita. Le voci sono discordanti. E poi c’è sempre il telefono e Zoom, fa notare chi sta seguendo da vicino la ‘pratica’ . Da Arcore c’è la consegna del silenzio. Anche se ieri era trapelato che per la scomparsa di Niccolò Ghedini il summit a Villa La Certosa era ...

