Elezioni politiche, Letta: “Pd partito del rinnovamento, non rottamazione” (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Siamo qui oggi a lanciare la ‘questione Paese’. Il Pd è il partito giovane, è il partito del rinnovamento, non è il partito della rottamazione. Noi vogliamo fare in modo che le generazioni si tengano per mano, perché ci sia un impegno di tutti e che a tutti vengano date le stesse opportunità”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della presentazione dei candidati e dei programmi sul piano giovani per il governo nella sede nazionale del partito al Nazareno. “L’obiettivo che mi sono dato come segretario del Pd è stato quello di riportare al centro della vita politica la questione dei giovani e di portare a essere il Pd il partito più votato dai giovani. Questo è uno degli obiettivi principali: anche se vincessimo le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Siamo qui oggi a lanciare la ‘questione Paese’. Il Pd è ilgiovane, è ildel, non è ildella. Noi vogliamo fare in modo che le generazioni si tengano per mano, perché ci sia un impegno di tutti e che a tutti vengano date le stesse opportunità”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nel corso della presentazione dei candidati e dei programmi sul piano giovani per il governo nella sede nazionale delal Nazareno. “L’obiettivo che mi sono dato come segretario del Pd è stato quello di riportare al centro della vita politica la questione dei giovani e di portare a essere il Pd ilpiù votato dai giovani. Questo è uno degli obiettivi principali: anche se vincessimo le ...

