Elezioni politiche 2022, le ultime novità: il M5s pubblica la lista dei candidati (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono agli ultimi giri di boa i preparativi per le prossime Elezioni politiche, continuano i lavori per definire le alleanze e le coalizioni. Intanto il Movimento 5 Stelle annuncia anche i nomi dei candidati della prossima tornata elettorale. Ad esporsi alle urne corre anche l'ex pm Nordio. I candidati del Movimento 5 Stelle Il Movimento 5 stelle pubblica nella notte la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato alle ultime Elezioni politiche. I nomi sono apparsi blog del Movimento, nel post si è precisato che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle. Quello di Conte sarà un ...

