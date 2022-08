Elezioni: Meloni, 'blocco navale per immigrazione ce lo chiede l'Europa' (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Dal 2011 ad oggi, ovvero da quando la sinistra è al governo, sono sbarcati sulle coste italiane più di 800.000 migranti. Quasi un quinto, oltre 140.000 persone, solo negli ultimi due anni. Anche con una interpretazione molto generosa delle norme sui rifugiati che è stata applicata dall'Italia in questi anni solamente l'8% di chi è sbarcato illegalmente ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione. Gli altri, per la quasi totalità uomini soli adulti in età da lavoro, sono semplicemente immigrati illegali. Una situazione insostenibile, anche in termini di sicurezza, per l'Italia e per l'intera Europa. Proprio l'Unione europea da anni chiede agli Stati membri, e in particolare all'Italia, di difendere i confini nazionali ed europei. Nel 2017 la Commissione ipotizzava un blocco navale, sì ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Dal 2011 ad oggi, ovvero da quando la sinistra è al governo, sono sbarcati sulle coste italiane più di 800.000 migranti. Quasi un quinto, oltre 140.000 persone, solo negli ultimi due anni. Anche con una interpretazione molto generosa delle norme sui rifugiati che è stata applicata dall'Italia in questi anni solamente l'8% di chi è sbarcato illegalmente ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione. Gli altri, per la quasi totalità uomini soli adulti in età da lavoro, sono semplicemente immigrati illegali. Una situazione insostenibile, anche in termini di sicurezza, per l'Italia e per l'intera. Proprio l'Unione europea da anniagli Stati membri, e in particolare all'Italia, di difendere i confini nazionali ed europei. Nel 2017 la Commissione ipotizzava un, sì ...

CarloCalenda : Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impo… - CarloCalenda : La @repubblica di oggi ha uno speciale elezioni con 5 paginoni sul pericolo Meloni e 4 su Pd. L'esistenza di un ter… - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - avvmacellaro : RT @ChiodiDonatella: #Letta che insiste con gli #occhiditigre, manco le #elezioni si tenessero a #Mompracem. #Crisanti che spara a cazzo su… - 04Carmen20 : RT @ChiodiDonatella: #Letta che insiste con gli #occhiditigre, manco le #elezioni si tenessero a #Mompracem. #Crisanti che spara a cazzo su… -