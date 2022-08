Elezioni, M5S: da Patuanelli a de Raho, ecco dove si presentano i 15 capilista scelti da Conte (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Movimento 5 Stelle alza il velo sulle liste dei candidati nei collegi plurinominali per la Camera e il Senato. Gli elenchi sono stati pubblicati questa notte sul sito pentastellato insieme ai risultati delle parlamentarie del 16 agosto. Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, in corsa per la Camera, sarà capolista in quattro Regioni nei seguenti collegi: Lombardia 01 e 02, Campania 01, Puglia 01, Sicilia 01. Figurano come capilista anche le 15 persone inserite da Conte nel suo listino ‘blindato’, approvato in blocco dagli iscritti con quasi il 90% dei consensi. L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, candidata alla Camera, sarà capolista in tutti e quattro i collegi del Piemonte. L’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho compare come capolista nei plurinominali Calabria 01 ed Emilia Romagna 03 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Movimento 5 Stelle alza il velo sulle liste dei candidati nei collegi plurinominali per la Camera e il Senato. Gli elenchi sono stati pubblicati questa notte sul sito pentastellato insieme ai risultati delle parlamentarie del 16 agosto. Il leader del Movimento, Giuseppe, in corsa per la Camera, sarà capolista in quattro Regioni nei seguenti collegi: Lombardia 01 e 02, Campania 01, Puglia 01, Sicilia 01. Figurano comeanche le 15 persone inserite danel suo listino ‘blindato’, approvato in blocco dagli iscritti con quasi il 90% dei consensi. L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, candidata alla Camera, sarà capolista in tutti e quattro i collegi del Piemonte. L’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero decompare come capolista nei plurinominali Calabria 01 ed Emilia Romagna 03 ...

