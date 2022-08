Elezioni, Letta (Pd): “Avrei voluto fare le primarie, ma elezioni troppo ravvicinate. Difficile fare meglio con legge elettorale così astrusa” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Il Pd ha abdicato al suo statuto sulle candidature dem?. Se le elezioni fossero state a scadenza normale e avessimo avuto la possibilità di fare le primarie, quella sarebbe stata la nostra prima scelta. fare le primarie per scegliere i candidati per le politiche come facemmo nel 2013 è una cosa sicuramente positiva. È evidente che aver chiuso anticipatamente l’esperienza Draghi e aver avuto un voto così ravvicinato ci ha colto alla sprovvista e ha obbligato tutti a correre per fare le cose nel migliore dei modi possibile”. così il segretario del Pd, Enrico Letta risponde alla domanda del Fattoquotidiano.it sulle candidature Pd, durante la conferenza stampa al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) “Il Pd ha abdicato al suo statuto sulle candidature dem?. Se lefossero state a scadenza normale e avessimo avuto la possibilità dile, quella sarebbe stata la nostra prima scelta.leper scegliere i candidati per le politiche come facemmo nel 2013 è una cosa sicuramente positiva. È evidente che aver chiuso anticipatamente l’esperienza Draghi e aver avuto un votoravvicinato ci ha colto alla sprovvista e ha obbligato tutti a correre perle cose nel migliore dei modi possibile”.il segretario del Pd, Enricorisponde alla domanda del Fattoquotidiano.it sulle candidature Pd, durante la conferenza stampa al ...

