Elezioni | Letta | “Il mio obiettivo è che il Pd sia il partito più votato dai giovani”

"L'obiettivo che mi sono dato come segretario del Pd è stato quello di riportare al centro della vita politica la questione dei giovani e di portare a essere il Pd il partito più votato dai giovani. Questo è uno degli obiettivi principali: anche se vincessimo le Elezioni e arrivassimo dietro invece sul tema del voto dei giovani, non sarei soddisfatto. L'obiettivo principale per noi è tornare a essere primi tra i giovani". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della presentazione dei candidati e dei programmi sul piano giovani per il governo nella sede nazionale del partito al Nazareno.

