Elezioni | Legnini | non mi candido per rispetto funzione super partes

(Di venerdì 19 agosto 2022) "Nessuno mi ha chiesto di candidarmi alle prossimema la mia indisponibilità a farlo l'avevo fatta conoscere in via preventiva. Non era e non è mia intenzione, neanche lontana, candidarmi, perdel lavoro che tutti quanti insieme stiamo facendo. Ho provato a interpretare questacon assoluta indipendenza, terzietà e una mia candidatura sarebbe risultata singolare e significava anche mettere in una luce diversa il lavoro che stiamo facendo".Lo ha detto il Commissario straordinario, Giovanni, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di presentazione del "Rapporto sulla ricostruzione 2022" nel Centro Italia dopo i terremoti del 2016-2017. "Il mio mandato scade a fine dicembre, si rinnova di anno in anno, in coincidenza con il rinnovo dello stato di emergenza" ha ...

