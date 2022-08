Elezioni | Fazzolari Fdi | ' Letta deve accontentare area anti israeliana Pd'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Capolista blindato del Pd per la Camera in Basilicata il classico giovane di sinistra che nega il diritto all'esistenza dello Stato di Israele.ha evidentemente l'esigenza dila vastadisemitismopresente nel Pd. Spregiudicatezza inaccettabile di Enricoche marginalizza l'Italia nel contesto occidentale". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Giovanbattista

infoitinterno : Elezioni: Fazzolari (Fdi), 'Medvedev macchietta a livello planetario, per lui profondo disprezzo' -

E' bufera su Raffaele La Regina , il 29enne candidato del Pd alle prossime, dopo che il Giornale ha pubblicato un articolo citando alcuni post su Facebook in cui La ... Giovanbattista...... ministro degli Esteri, che parla di " preoccupante ingerenza del governo russo nelle... usa parole nette tramite il suo senatore Giovanbattista. ' Nuova penosa dichiarazione del ...Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Capolista blindato del Pd per la Camera in Basilicata il classico giovane di sinistra che nega il diritto all’esistenza dello Stato di Israele. Letta ha evidentemente l’es ..."Il Giornale di oggi mi accusa di negare l'esistenza dello Stato di Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira ...