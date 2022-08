Elezioni, “Doppio canale di reclutamento, ripristino 200 mila posti tagliati, stipendi più alti”: Anief presenta il Manifesto in 13 punti. INTERVISTA a Pacifico (Di venerdì 19 agosto 2022) Lavorare con i partiti politici in campagna elettorale "per una scuola giusta" in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre: è questa l'idea di Anief che ha presentato un Manifesto costruito su 13 punti da discutere con i vari protagonisti delle Elezioni. "Servono delle riforme per far funzionare meglio la scuola dell’autonomia e valorizzare il personale scolastico" spiega a Orizzonte Scuola Marcello Pacifico, il presidente nazionale del sindacato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) Lavorare con i partiti politici in campagna elettorale "per una scuola giusta" in vista dellepolitiche del 25 settembre: è questa l'idea diche hato uncostruito su 13da discutere con i vari protagonisti delle. "Servono delle riforme per far funzionare meglio la scuola dell’autonomia e valorizzare il personale scolastico" spiega a Orizzonte Scuola Marcello, il presidente nazionale del sindacato. L'articolo .

