Elezioni, Crisanti a La7: “Deluso da Renzi, l’avevo pure votato. Da lui accuse gratuite, non ho mai voluto chiudere tutto”” (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua il botta e risposta a distanza tra il virologo Andrea Crisanti, candidato nelle liste del Pd, e Matteo Renzi, che a più riprese l’ha accusato di aver avuto una visione allarmista sulla pandemia. “Sono Deluso, perché l’ho pure votato alle Europee… – ha detto il virologo ridendo in collegamento con In Onda su La7 – Io non ho mai voluto chiudere tutto, ma volevo creare una rete di sorveglianza tale per aggredire il virus all’inizio ed evitare i lockdown. Adesso è facile, molte persone si sono scordate i momenti drammatici in cui gli ospedali erano pieni” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua il botta e risposta a distanza tra il virologo Andrea, candidato nelle liste del Pd, e Matteo, che a più riprese l’ha accusato di aver avuto una visione allarmista sulla pandemia. “Sono, perché l’hoalle Europee… – ha detto il virologo ridendo in collegamento con In Onda su La7 – Io non ho mai, ma volevo creare una rete di sorveglianza tale per aggredire il virus all’inizio ed evitare i lockdown. Adesso è facile, molte persone si sono scordate i momenti drammatici in cui gli ospedali erano pieni” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

marcodimaio : Il prof. #Crisanti non si aspettava una discussione sul COVID. Ma vorrei chiedere a lui e a chi lo ha voluto mett… - Tommasocerno : [video] Candidare sia #Speranza che #Crisanti è una follia - #Controcorrente #Rete4 #Elezioni #Elezioni2022 - MediasetTgcom24 : Crisanti: 'Studiare nuove restrizioni se il Covid torna aggressivo' #elezioni #crisanti #covid #politiche… - tiz2060 : RT @RadioRadioWeb: 'Crisanti non è un medico, non ha mai curato un paziente in vita sua. Quindi, quando lo qualifichiamo come medico diciam… - Ernesto29296958 : RT @RadioRadioWeb: 'Stiamo vivendo un grandioso laboratorio di produzione di nuovi assetti sociali, politici ed economici destinati a fare… -