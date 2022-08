Elezioni, cosa aspettiamo a votare la Democrazia Cristiana del XXI secolo? (Di venerdì 19 agosto 2022) di Maurizio Contigiani Nonostante la Prima Repubblica, nata a ridosso della guerra, sia stata più una “dittatura demoCristiana” teleguidata dagli Usa affinché i comunisti non arrivassero mai al potere, il confronto tra i partiti esistenti era comunque in funzione delle idee, dei modi di essere, dei programmi, dei modi di pensare per cercare di risolvere, ognuno a proprio modo, al proprio status, i problemi del vivere comune. Lo si faceva nel contesto di organizzazioni che racchiudevano parametri comuni alla visione di cittadini, ai quali si offriva appartenenza secondo il loro modo di essere religiosi, operai, borghesi, ricchi, anarchici, altruisti o egocentrici. La Costituzione, appena nata dopo la guerra e il disastro fascista, rappresentava il pilastro portante a difesa della più giovane Democrazia e nel suo contesto erano stati inseriti ad hoc i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) di Maurizio Contigiani Nonostante la Prima Repubblica, nata a ridosso della guerra, sia stata più una “dittatura demo” teleguidata dagli Usa affinché i comunisti non arrivassero mai al potere, il confronto tra i partiti esistenti era comunque in funzione delle idee, dei modi di essere, dei programmi, dei modi di pensare per cercare di risolvere, ognuno a proprio modo, al proprio status, i problemi del vivere comune. Lo si faceva nel contesto di organizzazioni che racchiudevano parametri comuni alla visione di cittadini, ai quali si offriva appartenenza secondo il loro modo di essere religiosi, operai, borghesi, ricchi, anarchici, altruisti o egocentrici. La Costituzione, appena nata dopo la guerra e il disastro fascista, rappresentava il pilastro portante a difesa della più giovanee nel suo contesto erano stati inseriti ad hoc i ...

