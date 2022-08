Elezioni, Campania. Per il Terzo Polo Carfagna corre a Salerno e al Senato duello Renzi-Berlusconi (Di venerdì 19 agosto 2022) Carfagna dovrebbe essere candidata per la Camera a Salerno, Renzi a Napoli per il Senato ed Ettore Rosato - l'uomo macchina dell'ex premier - sarà capolista a Napoli per Montecitorio.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 19 agosto 2022)dovrebbe essere candidata per la Camera aa Napoli per iled Ettore Rosato - l'uomo macchina dell'ex premier - sarà capolista a Napoli per Montecitorio....

casertafocus : VERSO LE POLITICHE – Santillo capolista, novità Alifano: conferme e sorprese TUTTI I CANDIDATI UFFICIALI al proporz… - il_piccolo : I candidati del M5s alle elezioni: Patuanelli capolista per il Senato in Fvg e Campania, Sut corre per la Camera - carloscatozza : Ministro friulano dei #5Stelle catapultato im #Campania. Ovvio messuno scandalizzato come per le.liste pd... nessu… - rep_napoli : Elezioni: Conte capolista anche in Campania [aggiornamento delle 08:36] - rep_napoli : Elezioni: Conte capolista anche in Campania [aggiornamento delle 08:22] -