(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Attende diverse ore Giorgiaperre all’intervista alla Cnn di Enricodi ieri sera. La presidente di Fratelli d’Italia lo fa oggi con un post su Facebook: “La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice, i patrioti difendendo sempre, la sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il proprio tornaconto. Enrico, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d’Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa. A-avverte la leader di Fdi – non importa se così facendo danneggia, la sua unica preoccupazione ...

marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - fattoquotidiano : Movimento 5 stelle, il programma per le elezioni politiche 2022: scarica il pdf - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Meloni a Letta: “Screditi l’Italia”. Replica: “Espongo tue follie” - ValentinaGrippo : Alcuni dei punti di programma della Lista @Azione_it - @ItaliaViva, per l’#ItaliaSulSerio. ··· Programma completo q… -

Marco Rizzo , leader del Partito Comunista e candidato allepolitichecon la lista Italia Sovrana e Popolare , oggi ha duramente attaccato i social dopo quanto accaduto a Francesco Toscano di Ancora Italia , suo alleato. " È stato bloccato per un ...148 grazie a chi mi ha dato fiducia in queste parlamentarie. Purtroppo queste preferenze non sono state sufficienti per essere un candidato effettivo (per il Senato ndr). S arò a disposizione come ...Sondaggi alla mano, i posti blindati per Renzi e i suoi potrebbero essere una decina. A Boschi sarà garantita una posizione sicura, così come al fido Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd.