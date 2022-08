Elezioni 2022, liste fatte per la Lega: ecco chi corre negli uninominali (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Chiuse le liste della Lega per i collegi uninominali delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022 sia alla Camera sia al Senato. Per quanto riguarda la corsa per uno scranno a Montecitorio molti i big, a cominciare da Giancarlo Giorgetti, candidati nel collegio uninominale della Lombardia. Insieme a numero due del Caroccio ci sono anche Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli e Andrea Dara. In Piemonte Elena Maccanti, Alessandro Vigna, Alberto Luigi Gusmeroli e Riccardo Molinari. In Liguria Edoardo Rixi. In Trentino Aldo Adige Vanessa Cattoi e Sabrina Adami. In Veneto Giorgia Andreuzza, Dimitri Coin, Ingrid Bisa, Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Lorenzo Fontana. In Friuli Venezia Giulia Vannia Gava e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Chiuse ledellaper i collegidellepolitiche del 25 settembresia alla Camera sia al Senato. Per quanto riguarda la corsa per uno scranno a Montecitorio molti i big, a cominciare da Giancarlo Giorgetti, candidati nel collegio uninominale della Lombardia. Insieme a numero due del Caroccio ci sono anche Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli e Andrea Dara. In Piemonte Elena Maccanti, Alessandro Vigna, Alberto Luigi Gusmeroli e Riccardo Molinari. In Liguria Edoardo Rixi. In Trentino Aldo Adige Vanessa Cattoi e Sabrina Adami. In Veneto Giorgia Andreuzza, Dimitri Coin, Ingrid Bisa, Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Lorenzo Fontana. In Friuli Venezia Giulia Vannia Gava e ...

