Elezioni 2022 | Liguori | Tutti si definiscono moderati | ma c' è una guerra feroce alla quale partecipiamo

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il direttore di Tgcom24 a 'Controcorrente': 'Non facciamo nulla per promuovere la pace. Seguiamo come cagnolini Biden'

marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - fattoquotidiano : Movimento 5 stelle, il programma per le elezioni politiche 2022: scarica il pdf - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - moenia_mundi : RT @chiadegli: Questa manco sa come funzioni una garanzia e vorrebbe condurre l’economia di un paese del G8 - albertovigani : RT @Open_gol: Il leader della Lega prende le distanze da Mosca dopo le parole di Medvedev -

Il direttore di Tgcom24 a 'Controcorrente': 'Non facciamo nulla per promuovere la pace. Seguiamo come cagnolini Biden'Il direttore di Tgcom24 a ...(Adnkronos) – “Ho avuto ieri la proposta ufficiale della mia candidatura che ho accettato. Sarò nel collegio uninominale per il Senato in provincia di Lecce, casa mia. Spero di portare il mio contribu ...Roma, 19 ago. "Oggi Di Maio è un nuovo leader de centrosinistra, è un fondatore del centrosinistra". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite su La7 a 'L'Aria che t ...