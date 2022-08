Ecco perché Medvedev fa il guerrafondaio su Telegram. Scrive il prof. Savino (Di venerdì 19 agosto 2022) Dmitri Medvedev è reduce da una lunga stagione di impopolarità, ricordato solo per uscite infelici e gaffe memorabili. All’ex premier è stata attribuita la discussa riforma pensionistica del 2018, in una suddivisione dei meriti e dei demeriti con Vladimir Putin a tutto vantaggio del presidente russo, mentre l’allora premier Medvedev si trovava a essere bersaglio di meme feroci, oltre che dell’inchiesta sulle sue proprietà (tra cui una tenuta in Toscana) del Fondo per la lotta alla corruzione di Alexey Navalny. La fine del suo mandato da primo ministro, con la nomina a vicepresidente del Consiglio di sicurezza, sembrava mettesse un punto a una possibile, nuova, successione a Putin, anche se in realtà nei primi mesi del 2020 le dinamiche della transizione sembravano propendere per un nuovo ruolo del Consiglio, organismo non regolato chiaramente ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Dmitriè reduce da una lunga stagione di impopolarità, ricordato solo per uscite infelici e gaffe memorabili. All’ex premier è stata attribuita la discussa riforma pensionistica del 2018, in una suddivisione dei meriti e dei demeriti con Vladimir Putin a tutto vantaggio del presidente russo, mentre l’allora premiersi trovava a essere bersaglio di meme feroci, oltre che dell’inchiesta sulle sue proprietà (tra cui una tenuta in Toscana) del Fondo per la lotta alla corruzione di Alexey Navalny. La fine del suo mandato da primo ministro, con la nomina a vicepresidente del Consiglio di sicurezza, sembrava mettesse un punto a una possibile, nuova, successione a Putin, anche se in realtà nei primi mesi del 2020 le dinamiche della transizione sembravano propendere per un nuovo ruolo del Consiglio, organismo non regolato chiaramente ...

