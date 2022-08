Ecco perché lo Stato deve espandere e sostenere i beni culturali (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – Stato e beni culturali, il caso degli Uffizi mette in allarme. Nonostante i numeri da record, la galleria rischia di chiudere per mancanza di personale. Viene in mente uno dei dogmi della religione liberale, quel “poco Stato ma che fa le cose per bene”, sempre in voga negli ambienti globalisti. Si tratta soltanto dell’ultimo segnale di un processo distruttivo che va fermato ad ogni costo. Ecco perché. Mancano soldi per un settore che è fondamentale per le future generazioni Il valore pedagogico dei beni culturali è talmente importante che non andrebbe neanche sottolineato. Siamo costretti a farlo perché, al netto di tante belle parole provenienti dagli ambienti politici, la cruda realtà è quella di un universo sempre più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago –, il caso degli Uffizi mette in allarme. Nonostante i numeri da record, la galleria rischia di chiudere per mancanza di personale. Viene in mente uno dei dogmi della religione liberale, quel “pocoma che fa le cose per bene”, sempre in voga negli ambienti globalisti. Si tratta soltanto dell’ultimo segnale di un processo distruttivo che va fermato ad ogni costo.. Mancano soldi per un settore che è fondamentale per le future generazioni Il valore pedagogico deiè talmente importante che non andrebbe neanche sottolineato. Siamo costretti a farlo, al netto di tante belle parole provenienti dagli ambienti politici, la cruda realtà è quella di un universo sempre più ...

