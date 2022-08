“È morto per un incidente”. Lutto nella musica italiana, è successo mentre era al mare (Di venerdì 19 agosto 2022) Si stava dedicando ad una sua passione, la pesca, a Stintino, Sardegna. Nessuno con lui, era un momento tutto suo. L’ultimo trascorso nella sua vita. È morto uno dei più talentuosi e rinomati musicisti degli ultimi tempi, Lutto davvero pesante ed ingiusto per il mondo della musica. Adesso tutto stanno piangendo il 74enne Sandro Corsi, che aveva collaborato con tantissimi, iconici artisti cardine della storia della musica nostrana. Un vero dramma. Niente da fare, quando gli operatori del 118, allertati da alcuni passanti che hanno sorpreso il musicista, era già troppo tardi, era morto. Sembra che lo sfortunato e compianto Sandro Corsi sia precipitato dalla scogliera, una caduta che gli è stata immediatamente fatale. L’operazione di recupero della salma è stata, inoltre, complicata. ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 19 agosto 2022) Si stava dedicando ad una sua passione, la pesca, a Stintino, Sardegna. Nessuno con lui, era un momento tutto suo. L’ultimo trascorsosua vita. Èuno dei più talentuosi e rinomati musicisti degli ultimi tempi,davvero pesante ed ingiusto per il mondo della. Adesso tutto stanno piangendo il 74enne Sandro Corsi, che aveva collaborato con tantissimi, iconici artisti cardine della storia dellanostrana. Un vero dramma. Niente da fare, quando gli operatori del 118, allertati da alcuni passanti che hanno sorpreso il musicista, era già troppo tardi, era. Sembra che lo sfortunato e compianto Sandro Corsi sia precipitato dalla scogliera, una caduta che gli è stata immediatamente fatale. L’operazione di recupero della salma è stata, inoltre, complicata. ...

