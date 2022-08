È l'ora della legge anti-ribellione: come evitare tradimenti e cambi di casacca (Di venerdì 19 agosto 2022) Ora che il divino Draghi non c'è più, la credibilità internazionale è un tema elettorale e la sinistra, cresciuta per decenni a pane e rubli, lo utilizza con la solita ipocrisia causa l'assenza di idee politiche. Eppure c'è un'unica garanzia richiesta non solo dalla comunità internazionale, ma da ogni singolo cittadino italiano: la governabilità. A imprese e connazionali non interessa nemmeno più chi vincerà le elezioni, ci accontentiamo tutti di avere un governo che governi: destrorso o sinistrorso è ormai un dettaglio. cambi di casacca, salti di cadrega, i Di Maio, le ciliegine sulla torta del tradimento di Gelmini e Carfagna sono ormai pillole indigeste non solo agli occhi stranieri, ma anche a quelli nostrani. La lezione di governabilità non può certo provenire dal Pd, che non riesce nemmeno a mettere in piedi una coalizione, figuriamoci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Ora che il divino Draghi non c'è più, la credibilità internazionale è un tema elettorale e la sinistra, cresciuta per decenni a pane e rubli, lo utilizza con la solita ipocrisia causa l'assenza di idee politiche. Eppure c'è un'unica garanzia richiesta non solo dalla comunità internazionale, ma da ogni singolo cittadino italiano: la governabilità. A imprese e connazionali non interessa nemmeno più chi vincerà le elezioni, ci accontentiamo tutti di avere un governo che governi: destrorso o sinistrorso è ormai un dettaglio.di, salti di cadrega, i Di Maio, le ciliegine sulla torta del tradimento di Gelmini e Carfagna sono ormai pillole indigeste non solo agli occhi stranieri, ma anche a quelli nostrani. La lezione di governabilità non può certo provenire dal Pd, che non riesce nemmeno a mettere in piedi una coalizione, figuriamoci ...

