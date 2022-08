È bufera nel Pd di Roma | video choc | lascia il capo gabinetto di Gualtieri

ariolele : RT @tempoweb: 'In ginocchio o ti sparo', audio choc del braccio destro di #Gualtieri. Bufera nel #Pd VIDEO #AlbinoRuberti #roma #campidogli… - danieledv79 : RT @florastr: bufera e dimissioni dell'uomo di zingaretti Albino Ruberti,poi diventato braccio dx del sindaco Gualtieri,e,si dimette-x via… - rosati22 : RT @tempoweb: 'In ginocchio o ti sparo', audio choc del braccio destro di #Gualtieri. Bufera nel #Pd VIDEO #AlbinoRuberti #roma #campidogli… - rosati22 : RT @florastr: bufera e dimissioni dell'uomo di zingaretti Albino Ruberti,poi diventato braccio dx del sindaco Gualtieri,e,si dimette-x via… - cleghio : RT @florastr: bufera e dimissioni dell'uomo di zingaretti Albino Ruberti,poi diventato braccio dx del sindaco Gualtieri,e,si dimette-x via… -

- Il Partito democratico fronteggia bufere interne, dopo il video pubblicato dal foglio si dimette Albino Ruberti capo gabinetto del sindaco di Roma. Per Letta si tratta di dimissioni doverosenegli Usa contro i social network di Meta, Snapchat e TikTok Le numerose cause negli Usa, le ... Per iscriversi a TikTok basta avere 13 anni, tanto che2020 un terzo dei 49 milioni di utenti ...Albino Ruberti, immortalato in un video mentre minaccia due persone davanti a un ristorante, innesca le polemiche. Poi le dimissioni, accettate da Roberto Gualtieri ...Al tema dei giovani Enrico Letta ha dedicato quasi tutta la conferenza stampa di presentazione del programma"elettorale. "La vera emergenza sono le migliaia di giovani che formiamo e non tornano più" ...