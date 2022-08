Downton Abbey: una serie spin-off è nell'aria? Hugh Bonneville non lo esclude (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attore non sa ancora se vedremo mai un terzo film di Downton Abbey, ma ha rivelato di avere delle idee su una possibile serie spin-off. Downton Abbey: A New Era II è arrivato nelle sale italiane circa quattro mesi fa, ma non sappiamo ancora se avremo occasione di vedere un terzo film legato al franchise della serie in costume più apprezzata degli ultimi anni. Ora Hugh Bonneville, interprete di Lord Grantham sin dalla prima stagione, ha raccontato a RadioTimes le sue idee su una possibile serie spin-off di Downton Abbey. Durante l'intervista in esclusiva, l'attore ha dichiarato parlando di Downton Abbey: "Non so se ne ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attore non sa ancora se vedremo mai un terzo film di, ma ha rivelato di avere delle idee su una possibile-off.: A New Era II è arrivatoe sale italiane circa quattro mesi fa, ma non sappiamo ancora se avremo occasione di vedere un terzo film legato al franchise dellain costume più apprezzata degli ultimi anni. Ora, interprete di Lord Grantham sin dalla prima stagione, ha raccontato a RadioTimes le sue idee su una possibile-off di. Durante l'intervista in esclusiva, l'attore ha dichiarato parlando di: "Non so se ne ...

