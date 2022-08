Dopo la bufera per il video shock della lite a Frosinone, il capo gabinetto di Gualtieri alza bandiera bianca e rassegna le dimissioni (Di venerdì 19 agosto 2022) Una violenta lite a Frosinone ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. È quanto si vede in un video pubblicato dal Foglio. “Caso Ruberti svelato dal Foglio? Episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze”, riferiscono fonti del Nazareno. E queste non sono tardate ad arrivare visto che poco fa Ruberti ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco. Ma non è l’unico a pagare le conseguenze di quanto accaduto. Nel video, infatti, Ruberti starebbe discutendo con Vladimiro De Angelis, ossia il fratello dell’ex assessore regionale e già europarlamentare del Pd, Francesco De Angelis. Proprio quest’ultimo, presente alla discussione secondo quanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Una violentaha visto come protagonista Albino Ruberti,didel sindaco di Roma, Roberto. È quanto si vede in unpubblicato dal Foglio. “Caso Ruberti svelato dal Foglio? Episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze”, riferiscono fonti del Nazareno. E queste non sono tardate ad arrivare visto che poco fa Ruberti hato le suecon una lettera inviata al sindaco. Ma non è l’unico a pagare le conseguenze di quanto accaduto. Nel, infatti, Ruberti starebbe discutendo con Vladimiro De Angelis, ossia il fratello dell’ex assessore regionale e già europarlamentare del Pd, Francesco De Angelis. Proprio quest’ultimo, presente alla discussione secondo quanto ...

