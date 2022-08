Dopo il video del Foglio si dimette il braccio destro di Gualtieri. Ecco la lettera (Di venerdì 19 agosto 2022) Si è dimesso dal suo incarico Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che aveva già avuto lo stesso ruolo a fianco del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ha aperto interrogativi inquietanti il video pubblicato da Il Foglio che inquadra la scena drammatica della rabbia di Ruberti. Ecco la lettera di dimissioni di Ruberti Illistrussimo Sindaco, In merito al video pubblicato nella serata di ieri dal Quotidiano "Il Foglio", confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale. In particolare, ho reagito con durezza alla frase “mi ti compro”, che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 19 agosto 2022) Si è dimesso dal suo incarico Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto, che aveva già avuto lo stesso ruolo a fianco del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ha aperto interrogativi inquietanti ilpubblicato da Ilche inquadra la scena drammatica della rabbia di Ruberti.ladi dimissioni di Ruberti Illistrussimo Sindaco, In merito alpubblicato nella serata di ieri dal Quotidiano "Il", confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale. In particolare, ho reagito con durezza alla frase “mi ti compro”, che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a ...

