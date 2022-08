Donald Trump è sospettato dall’Fbi di aver «sottratto volontariamente documenti sulla sicurezza nazionale» (Di venerdì 19 agosto 2022) La notizia è stata riportata dalla Cnn. Secondo le informazioni che stanno uscendo nelle ultime ore sembra che a motivare la perquisizione della villa di Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida ci sia il sospetto che l’ex presidente avesse «volontariamente sottratto carte relative alla sicurezza nazionale Usa». Alcuni di questi documenti sarebbero stati nascosti per «ostruire un’indagine federale». Queste informazioni arrivano dai primi documenti resi pubblici sulle motivazioni che hanno portato i federali a perquisire Mar-a-Lago. Il giudice Bruce Reinhart ha però stabilito che non tutta la documentazione sulla perquisizione da parte degli agenti dovrà essere resa pubblica. August 18, 2022 su Open Leggi ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) La notizia è stata riportata dalla Cnn. Secondo le informazioni che stanno uscendo nelle ultime ore sembra che a motivare la perquisizione della villa dia Mar-a-Lago in Florida ci sia il sospetto che l’ex presidente avesse «carte relative allaUsa». Alcuni di questisarebbero stati nascosti per «ostruire un’indagine federale». Queste informazioni arrivano dai primiresi pubblici sulle motivazioni che hanno portato i federali a perquisire Mar-a-Lago. Il giudice Bruce Reinhart ha però stabilito che non tutta la documentazioneperquisizione da parte degli agenti dovrà essere resa pubblica. August 18, 2022 su Open Leggi ...

