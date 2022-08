Don Matteo 14, Nino Frassica svela la verità sull'addio del Maresciallo Cecchini: fan in lacrime (Di venerdì 19 agosto 2022) Nino Frassica tranquillizza i fan del suo personaggio nella amata fiction Rai Don Matteo. La fiction, arrivata alla quattordicesima stagione, continua a tenere incollati allo schermo i telespettatori che non vedono l'ora di ritrovare anche il personaggio interpretato da Frassica. L'attore fa finalmente chiarezza: ci sarà o non ci sarà? Nino Frassica è uno degli attori italiani più seguiti. Ha raggiunto il successo nelle vesti di carabiniere nella fiction Don Matteo, in onda sulla Rai e sulla app RaiPlay. Le capacità di Frassica lo hanno portato ad avere una certa attenzione da parte del pubblico. È stato ospite a importatnti trasmissioni televisive. Per esempio, è stato ospite alla settantaduesima edizione del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 19 agosto 2022)tranquillizza i fan del suo personaggio nella amata fiction Rai Don. La fiction, arrivata alla quattordicesima stagione, continua a tenere incollati allo schermo i telespettatori che non vedono l'ora di ritrovare anche il personaggio interpretato da. L'attore fa finalmente chiarezza: ci sarà o non ci sarà?è uno degli attori italiani più seguiti. Ha raggiunto il successo nelle vesti di carabiniere nella fiction Don, in ondaa Rai ea app RaiPlay. Le capacità dilo hanno portato ad avere una certa attenzione da parte del pubblico. È stato ospite a importatnti trasmissioni televisive. Per esempio, è stato ospite alla settantaduesima edizione del ...

