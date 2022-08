Dodge Challenger - La storia della muscle car americana FOTO GALLERY (Di venerdì 19 agosto 2022) In anni di transizione ecologica, persino un mostro sacro come la Dodge Challenger è costretto a capitolare a fronte delle sempre più stringenti normative sulle emissioni, che anche Oltreoceano stanno mietendo vittime illustri. Tra queste, appunto, c'è la muscle car americana, talmente iconica da essere finita in un francobollo delle poste federali e che dal 2023 darà il suo addio ai listini nella sua veste che tutti conosciamo, quella di una sportiva a motore termico. Proprio così: la Dodge, che ora si prepara al lancio della nuova Hornet, gemella diversa (e made in Pomigliano) della Tonale, dovrebbe in futuro lanciare un'erede elettrica della coupé, di cui ripercorriamo la storia nella nostra galleria d'immagini. Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 agosto 2022) In anni di transizione ecologica, persino un mostro sacro come laè costretto a capitolare a fronte delle sempre più stringenti normative sulle emissioni, che anche Oltreoceano stanno mietendo vittime illustri. Tra queste, appunto, c'è lacar, talmente iconica da essere finita in un francobollo delle poste federali e che dal 2023 darà il suo addio ai listini nella sua veste che tutti conosciamo, quella di una sportiva a motore termico. Proprio così: la, che ora si prepara al lancionuova Hornet, gemella diversa (e made in Pomigliano)Tonale, dovrebbe in futuro lanciare un'erede elettricacoupé, di cui ripercorriamo lanella nostra galleria d'immagini.

