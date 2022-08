Divorzio Totti e Ilary Blasi, parla la figlia Chanel: "Sono indifferente.." (Di venerdì 19 agosto 2022) Chanel Totti sbotta su TikTok a proposito dei gossip e dei pettegolezzi che quotidianamente investono i genitori Francesco Totti e Ilary Blasi. Per Chanel, la figlia sedicenne dei due, la soluzione per sfuggire alle chiacchiere quotidiane è solo una e si fonda su un tipo di consapevolezza molto profonda. Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata una delle relazioni che ha fatto sognare l'Italia. Si tratta della realizzazione di un cliché degli anni Novanta in cui il calciatore di successo inizia una relazione con una showgirl. Eppure, quello tra loro è stato un amore così forte che ha conquistato anche i più scettici. Proprio per questo la notizia della loro separazione, dopo 17 anni di matrimonio, ha sorpreso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 19 agosto 2022)sbotta su TikTok a proposito dei gossip e dei pettegolezzi che quotidianamente investono i genitori Francesco. Per, lasedicenne dei due, la soluzione per sfuggire alle chiacchiere quotidiane è solo una e si fonda su un tipo di consapevolezza molto profonda. Quella tra Francescoè stata una delle relazioni che ha fatto sognare l'Italia. Si tratta della realizzazione di un cliché degli anni Novanta in cui il calciatore di successo inizia una relazione con una showgirl. Eppure, quello tra loro è stato un amore così forte che ha conquistato anche i più scettici. Proprio per questo la notizia della loro separazione, dopo 17 anni di matrimonio, ha sorpreso ...

