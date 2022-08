La Stampa

• Pensione di garanzia per chi ha carriere lavorative discontinue e. • Grande ... • Proroga dello sgravio contributivo al 100% per l'assunzione di donne. • ...Ilaria e Francesco Alesi per Save the Children - Save the children . Costantemente bilico tra il lavoro - fuori o in casa - e i bambini da accompagnare, riprendere, accudire. Una corsa infinita in cui ... Disoccupate, precarie, penalizzate: l'emergenza donne riguarda il Paese Le rappresentanze sindacali hanno fatto di tutto per evitare il peggio ma per alcuni di loro c’è l’incubo della disoccupazione ...