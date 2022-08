Disavventura Lewandowski, rapinato davanti al centro sportivo: l’accaduto (Di venerdì 19 agosto 2022) Inizia maluccio l’avventura di Robert Lewandowski al Barcellona. Dopo la travagliata trattativa che l’ha portato in blaugrana, continuano le difficoltà estive dell’attaccante polacco. Secondo quanto riportato da Sport, Lewandowski sarebbe stato rapinato di un orologio e del suo cellulare davanti al centro sportivo del Barça. Ricostruiamo l’accaduto. Prima dell’allenamento, l’attaccante era fermo in auto fuori dalla struttura. Dopodiché è sceso per alcuni autografi e foto con i tifosi fermi all’esterno del centro sportivo. Seguendo la ricostruzione di Sport, i due criminali hanno approfittato del momento per derubare il centravanti ex Bayern. FOTO: Getty – Lewndowski-rapina-Barcellona Lewandowski avrebbe ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Inizia maluccio l’avventura di Robertal Barcellona. Dopo la travagliata trattativa che l’ha portato in blaugrana, continuano le difficoltà estive dell’attaccante polacco. Secondo quanto riportato da Sport,sarebbe statodi un orologio e del suo cellularealdel Barça. Ricostruiamo. Prima dell’allenamento, l’attaccante era fermo in auto fuori dalla struttura. Dopodiché è sceso per alcuni autografi e foto con i tifosi fermi all’esterno del. Seguendo la ricostruzione di Sport, i due criminali hanno approfittato del momento per derubare il centravanti ex Bayern. FOTO: Getty – Lewndowski-rapina-Barcellonaavrebbe ...

