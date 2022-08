Diritti civili, nel programma di Renzi/Calenda niente matrimoni Lgbt, eutanasia e cannabis. Le critiche sui social: “Inseguono la destra” (Di venerdì 19 agosto 2022) niente matrimonio egualitario né omogenitorialità o stepchild adoption, per non parlare di eutanasia, suicidio assistito o legalizzazione della cannabis. Per essere il programma del sedicente polo liberale, sui Diritti quello di Matteo Renzi e Carlo Calenda è piuttosto scarno. Il paragrafo “Tutelare i Diritti civili e combattere le discriminazioni” è lungo due righe e mezzo, poco più del titolo: “È necessario approvare quanto prima una legge contro l’omotransfobia, istituire l’Autorità nazionale indipendente per la tutela dei Diritti umani e adottare iniziative di prevenzione e contrasto di ogni linguaggio d’odio”. Tutto qui? Ebbene sì, alla faccia del liberalismo laico sbandierato (in teoria) da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)o egualitario né omogenitorialità o stepchild adoption, per non parlare di, suicidio assistito o legalizzazione della. Per essere ildel sedicente polo liberale, suiquello di Matteoe Carloè piuttosto scarno. Il paragrafo “Tutelare ie combattere le discriminazioni” è lungo due righe e mezzo, poco più del titolo: “È necessario approvare quanto prima una legge contro l’omotransfobia, istituire l’Autorità nazionale indipendente per la tutela deiumani e adottare iniziative di prevenzione e contrasto di ogni linguaggio d’odio”. Tutto qui? Ebbene sì, alla faccia del liberalismo laico sbandierato (in teoria) da ...

pdnetwork : “Il PD sta dalla parte dei diritti. Sociali, ambientali e civili: i diritti si tengono per mano. @EnricoLetta è sta… - AlexBazzaro : Speranza ha paura che la destra voglia i pieni poteri. Ha paura di perdere i suoi, con i quali ha tolto libertà e d… - elio_vito : Ho letto il programma della coalizione di destra, non c’è nulla, nulla, manco per sbaglio, sui diritti civili. Non… - Marghe0855 : RT @fattoquotidiano: Diritti civili, nel programma di Renzi/Calenda niente matrimoni Lgbt, eutanasia e cannabis. Le critiche sui social: “I… - ErikaRubio50 : @GuidoCrosetto @SMaurizi 6. i nuovi militaristi parlano di diritti umani,civili,diritti delle donne. Rifuggendo l'a… -