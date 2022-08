De Sica e gli influencer ‘cafoni’, Boldi e Iva Zanicchi d’accordo: «Vergogna, c’è chi non arriva a fine mese» (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo lo sfogo su Instagram di Christian De Sica contro gli influencer che, secondo l’attore, non fanno altro che ostentare le proprie vacanze tra barche e lusso sfrenato in modo “cafone”, arriva l’appoggio di Iva Zanicchi e Massimo Boldi. La cantante e l’attore sostengono il pensiero del re dei cinepanettoni e dicono la loro in merito. Lo sfogo di Christian De Sica «Ma certe persone non si sono rotte le pa**e di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? E basta! Ma è possibile essere diventati così cafoni?». Con una storia su Instagram Christian De Sica ha espresso tutto il suo disappunto contro gli influencer ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo lo sfogo su Instagram di Christian Decontro gliche, secondo l’attore, non fanno altro che ostentare le proprie vacanze tra barche e lusso sfrenato in modo “cafone”,l’appoggio di Ivae Massimo. La cantante e l’attore sostengono il pensiero del re dei cinepanettoni e dicono la loro in merito. Lo sfogo di Christian De«Ma certe persone non si sono rotte le pa**e di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? E basta! Ma è possibile essere diventati così cafoni?». Con una storia su Instagram Christian Deha espresso tutto il suo disappunto contro gli...

avadesordre : #AdessoInTv Tv2000 #IlGiardinoDeiFinziContini gli esangui fantasmi di una borghesia ebraica spazzata via dal nazism… - GUERRIERA110 : De Sica e gli influencer 'cafoni', Boldi e Iva Zanicchi d'accordo: «Vergogna, c'è chi non arriva a fine mese»… - AGalatio : RT @j_gufo: Dopo l'esternazione di Christian De Sica sui cafoni da social, gli organismi mono neuroni si sono scatenati accusandolo di esse… - gabrielevalmont : @laHantucci @LiberoPetrucci @ArturoB23022138 Secondo me De Sica è molto bravo, sono gli sceneggiatori e i registi a… - ashrock67 : Gli #itaGliani fanno di tutto pur di apparire anche umiliarsi in scene familiari deplorevoli #TikTok docet Lo sfog… -