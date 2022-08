De Rossi verso una panchina in Italia: in arrivo il primo ribaltone in stagione (Di venerdì 19 agosto 2022) Daniele De Rossi è alla ricerca della prima esperienza su una panchina, l’ex centrocampista della Roma è in contatto con l’obiettivo di partire da un progetto ambizioso. Dopo la prima giornata di campionato sono già in bilico i primi allenatori: in Serie A Cioffi all’Hellas Verona e in Serie B Fabio Caserta al Benevento. Non è da escludere un ribaltone immediato, soprattutto nel torneo cadetto. Il Benevento è reduce da un esordio da brividi in Serie B, la squadra di Fabio Caserta è stata sconfitta in casa dal Cosenza (0-1). La posizione dell’allenatore è molto delicata e l’esonero potrebbe arrivare nei pRossimi giorni. Il ribaltatone potrebbe essere ufficializzato dopo la partita contro il Genoa. Sono andati in scena contatti con De Rossi, l’intesa è molto probabile. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Daniele Deè alla ricerca della prima esperienza su una, l’ex centrocampista della Roma è in contatto con l’obiettivo di partire da un progetto ambizioso. Dopo la prima giornata di campionato sono già in bilico i primi allenatori: in Serie A Cioffi all’Hellas Verona e in Serie B Fabio Caserta al Benevento. Non è da escludere unimmediato, soprattutto nel torneo cadetto. Il Benevento è reduce da un esordio da brividi in Serie B, la squadra di Fabio Caserta è stata sconfitta in casa dal Cosenza (0-1). La posizione dell’allenatore è molto delicata e l’esonero potrebbe arrivare nei pmi giorni. Il ribaltatone potrebbe essere ufficializzato dopo la partita contro il Genoa. Sono andati in scena contatti con De, l’intesa è molto probabile. L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb : #DeRossi verso la prima vera esperienza in panchina: contatti avviati e fumata bianca vicina - umbipro : @EnricoLetta Per favore, potresti indignarti verso i tuoi amici fascistelli rossi che strappano i manifesti elettor… - DellaUomo : Quella chicane in mezzo alla picchiata verso il primo rampino è un po' uno choc. Un po' molto. Ma poi mi viene in m… - RB18991 : RT @salvogst64: Vero. Ma noi non possiamo lamentarci: abbiamo personalità del calibro di Jovanotti, Vasco Rossi, Piero Pelù, Ligabue..La cr… - TUTTOB1 : Clamoroso a Benevento: De Rossi verso la panchina? -