DAZN | rimborsi automatici del 50% degli abbonamenti mensili per i disservizi della prima giornata

(Di venerdì 19 agosto 2022) Si è concluso il vertice tenutosi in data odierna a partire dalle 18 - alla presenze del Sottosegretario con delega allo sport Valentina...

, accordo raggiunto al tavolo tecnico:automatici ai clienti pari al 50% del costo mensile dell'abbonamento. All'incontro hanno presto parte i vertici dell'azienda, l'Agcom e la ...accetta dunque l'invito della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, che in un incontro di questo pomeriggio ha caldeggiato una restituzione maggiorata, pari appunto al 50 percento del ...(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Saranno rimborsati in modo automatico, senza dover compilare moduli, tutti gli abbonati alle prese col problema di Dazn sabato e domenica scorsi: è questo, ...Dazn dovrà rimborsare gli utenti del 50% del costo mensile dell’abbonamento in maniera automatica e senza la necessità di dover inviare moduli di alcun tipo. Dovrà farlo entro i prossimi 15 giorni. La ...