Days Gone: Sam Heughan protagonista del film tratto dal videogioco (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attore Sam Heughan sembra sia stato scelto come protagonista del film Days Gone, film tratto dal popolare videogioco. Days Gone, il popolare videogioco, sembra stia per diventare un film prodotto da Sony PlayStation Productions, e Sam Heughan ne dovrebbe essere il protagonista. Il progetto dovrebbe quindi portare sul grande schermo la storia del gioco realizzato da Bend Studios che ha venduto oltre 9 milioni di copie. La storia di Days Gone è ambientata in un mondo post-apocalittico a causa di una pandemia che ha trasformato milioni di persone in creature senza ragione, chiamate furiosi, e che sono tornate allo stato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attore Samsembra sia stato scelto comedeldal popolare, il popolare, sembra stia per diventare unprodotto da Sony PlayStation Productions, e Samne dovrebbe essere il. Il progetto dovrebbe quindi portare sul grande schermo la storia del gioco realizzato da Bend Studios che ha venduto oltre 9 milioni di copie. La storia diè ambientata in un mondo post-apocalittico a causa di una pandemia che ha trasformato milioni di persone in creature senza ragione, chiamate furiosi, e che sono tornate allo stato ...

GoNagaiWorld : Un adattamento cinematografico di Days Gone è in lavorazione presso PlayStation Productions Info:-->… - ApaElvira : @ParadeMagazine @SamHeughan Sarò sincera, Days Gone è un ruolo più moderno che tocca tutte le generazioni rispetto… - MoviesAsbury : #SamHeughan dovrebbe recitare da protagonista in #DaysGone, adattamento di un celebre videogioco. La sceneggiatura… - Alejand85612772 : RT @ApaElvira: Un 2023 con @SamHeughan sarà un anno di ?? 1- All Coming Back to Me 2- Days Gone 3- Everest E ancora, ancora...????merita?? ht… - ApaElvira : Un 2023 con @SamHeughan sarà un anno di ?? 1- All Coming Back to Me 2- Days Gone 3- Everest E ancora, ancora...????m… -