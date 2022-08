Dayane Mello sconfessa Rosalinda Cannavò: “Non è amica, vi spiego perché” (Di venerdì 19 agosto 2022) Si riapre la faida tra Dayane e Rosalinda Cannavò: dopo la grande amicizia al GF Vip le cose sono sono cambiate, lo rivela la Mello Bellissima e senza peli sulla lingua, la modella Dayane Mello torna sempre a far parlare di sé. Il suo volto è diventato noto grazie alla partecipazione a programmi di successo come Ballando con le Stelle e il Grande Fratello Vip. Proprio all’interno del reality la vippona ha vissuto un periodo intenso, in cui è riuscita a lasciarsi andare dimostrando un carattere forte ma anche fragile allo stesso tempo. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Foto da Instagram account ufficiali)Qualcuno in particolare si era legato molto a lei: l’attrice Rosalinda ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 19 agosto 2022) Si riapre la faida tra: dopo la grande amicizia al GF Vip le cose sono sono cambiate, lo rivela laBellissima e senza peli sulla lingua, la modellatorna sempre a far parlare di sé. Il suo volto è diventato noto grazie alla partecipazione a programmi di successo come Ballando con le Stelle e il Grande Fratello Vip. Proprio all’interno del reality la vippona ha vissuto un periodo intenso, in cui è riuscita a lasciarsi andare dimostrando un carattere forte ma anche fragile allo stesso tempo.(Foto da Instagram account ufficiali)Qualcuno in particolare si era legato molto a lei: l’attrice...

ANDREAG95188408 : RT @Il_Jordy: Chi vuole vota @Dayanemello per farle vincere questo premio Commentiamo scrivendo tutti il nome di Dayane Mello #mellos #Daya… - glooit : Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: “Ecco perché non è un’amica” leggi su Gloo - 361_magazine : #Dayane e Rosalinda non sono più amiche: la verità - IsaeChia : #GfVip 5, Dayane Mello torna a parlare di Rosalinda Cannavò: “Non è un’amica” La modella dice la sua anche sul rap… - blogtivvu : Dayane Mello: “Rosalinda Cannavò? Non è mia amica”, poi il parere sulla storia con Andrea Zenga… -