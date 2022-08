Damiano David lascia i Maneskin? La risposta social che scatena il web

(Di venerdì 19 agosto 2022)deie la polemica sulla scelta di fare una precisazione sul suo nome e cognome hato l’ipotesi che vogliare la band. Ecco cosa è accadutoe la fidanzata Giorgia Soleri hanno deciso di adottare un gattino con gravi patologie. La notizia è stata riportata ieri da tutte le testate accompagnate dal video dell’incontro tra il frontman deie il micio bianco. Ma su Twitter si è verificato un episodio che hato il web. In pratica Rainews che ha riportato la notizia non ha menzionato il cognome dell’artista, scrivendo nella didascalia che accompagna il video: “Si chiama “Zyggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco e cieco da un occhio adottato da ...

361_magazine : Damiano David dei Maneskin e la polemica sulla scelta di fare una precisazione sul suo nome e cognome ha scatenato… - sw33th34rtxjx : @sangiovstyle damiano ma ti muovi mamma mia damiano david dai - Castannaa_ : RT @lagiulia_f: Damiano David, nato l'8 Gennaio, che insieme ai suoi compagni fa una cover di Elvis Presley, nato l'8 Gennaio, e poi adotta… - VelvetMagIta : Damiano David e Giorgia Soleri adottano un gatto con una storia molto particolare #VelvetMag #Velvet - vojdcesaree : RT @lagiulia_f: Damiano David, nato l'8 Gennaio, che insieme ai suoi compagni fa una cover di Elvis Presley, nato l'8 Gennaio, e poi adotta… -

... in omaggio al grandeBowie.e Giorgia hanno lasciato ai volontari della struttura un messaggio: 'Grazie per quello che fate!'. Il video del primo incontro tra Ziggy e il leader dei ...PIANORO (Bologna) - Il primo scambio di carezze e fusa immortalato in un video. Come avevano promesso,, frontman dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri hanno adottato uno dei gatti dell'Oasi Felina di Pianoro, un micio di 6 anni, vittima di maltrattamenti e lesioni e curato proprio ...Damiano David dei maneskkin e la polemica sulla scelta di fare una precisazione sul suo nome e cognome ha scatenato l’ipotesi che voglia lasciare la band. Ecco cosa è accaduto Damiano David e la ...Ieri abbiamo appreso attraverso i social del bellissimo gesto fatto da Damiano David e dalla sua fidanzata Giorgia Soleri. Per chi si fosse perso la notizia il frontman dei Maneskin e l’influencer han ...